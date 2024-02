Es ist das fünfte Comedy-Event mit unserem smarten, Kieler Moderator Helge Thun und wir freuen uns alle auf ein Wiedersehen mit ihm, seinen Zaubertricks, seinen Reimen und unseren fantastischen Gästen.

Dieses Jahr hat er uns Sabine Murza alias Murzarella mitgebracht. „Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“ heißt ihr Programm. Sie bringt eine Kanalratte, einen verrückten Kakadu und eine kapriziöse Buchhalterin mit, die in schönstem Klassiktimbre Opernarien schmettert. Sabine Murza lässt ihre Puppen nicht tanzen, sondern: singen! Und das in drei verschiedenen Stimmen und auf exzellentem Niveau. Kennen sie Quichotte?

Wir haben ihn auf einer unserer Kleinkunstbörsenbesuche entdeckt. Er kehrt das kreative Innere seines Kopfes nach außen. Er weiß von den Irrungen der Menschheit zu erzählen. Packt alles in rührende Poesie und bespielt das Publikum unauffällig politisch. Er beherrscht den Freestylerrap wie kein anderer und bringt damit den Saal zum Kochen. Man könnte es Poetry Slam nennen – aber es ist soviel mehr. Und dann ist in diesem Jahr noch eine*r, von dem wir noch nicht wissen, wer es ist. Er oder sie ist auch für uns eine Überraschung. Aber so ist das eben mit Überraschungen. Wenn man sie weiß, sind es ja keine Überraschungen mehr. Also lassen Sie sich überraschen!