Unser Comedy-Event geht in die zweite Runde – und das mit einem echten Knaller-Programm! Wir haben die Mixed Show selbst zusammengestellt und freuen uns darauf, unser Publikum mit außergewöhnlichen Talenten zu begeistern.

Helge Thun – der Meister des Wortspiels und Moderator des Abends – führt mit seinem humorvollen Charme durch das Programm. Als Impro-Ass mit einem einzigartigen Talent für spontane Reime ist er der perfekte Gastgeber für diesen Abend.

Murzarella, die Puppenspielerin der Extraklasse, verzaubert das Publikum mit ihren charismatischen Figuren. Ihre Puppen singen auf höchstem Niveau, sei es als Heavy-Metal-Kanalratte, als Schlagersänger-Kakadu oder als Opernsängerin in Gestalt einer Buchhalterin. Ein wahres Meisterwerk an Stimmen und Comedy, das das Publikum immer wieder staunen lässt.

Quichotte sorgt für eine bissige Mischung aus Humor und Wahrheit. Mit nagelneuen Songs und frechen Sprüchen deckt er die Fakeness der Welt auf und zeigt, dass er nichts für übertriebene Höflichkeit übrig hat. Zusammen mit seinem unerschrockenen Lieblingsbäcker bringt er die Bühne zum Kochen!

Jens Ohle komplettiert das Line-up mit seiner „Brettharten Artistik und skandalösen Zauberei“. Er überrascht das Publikum mit spektakulären Zirkusstunts und gefährlicher Leiterakrobatik, die regelmäßig den Atem stocken lässt. Aber auch bei den schrägsten Momenten bleibt der Humor nie auf der Strecke – eine Show wie ein Pokalfinale, nur eben viel lustiger!

Seien Sie dabei, wenn diese außergewöhnlichen Künstler die Bühne rocken und für unvergessliche Momente sorgen. Ein Abend voller Lachen, Staunen und purem Entertainment wartet auf Sie!