Comedy Festival 2025 "Böblinger Mechthild"

Kongresshalle Böblingen Ida-Ehre-Platz 1, 71032 Böblingen

Das Böblinger Comedy Festival 2025 verspricht einen unvergesslichen Abend voller Humor, Satire und erstklassiger Unterhaltung! Ein absolutes Muss für alle, die gerne lachen und einen besonderen Abend erleben möchten.

🎤 Moderation & Künstler:

Dieses Jahr führt Thomas Schreckenberger, ehemaliger Gewinner der Böblinger Mechthild von 2007, mit seinem scharfsinnigen Humor als Moderator durch den Abend.

✨ Und wer kommt noch?

Showband:  Sistergold, das Frauen-Saxophonquartett garantiert Ladypower und Entertainment

Stefan Waghubinger:  Meister des österreichischen Kabaretts!

Andreas Laugsch:  “Der Liebesalgorithmus“ feinstes Klavierkabarett

Yasmine & Uwe: atemberaubender Akrobatik mit Musik

Info

raumangebot_kongresshalle.jpg
Kongresshalle Böblingen Ida-Ehre-Platz 1, 71032 Böblingen
Theater & Bühne
Google Kalender - Comedy Festival 2025 "Böblinger Mechthild" - 2025-12-20 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Comedy Festival 2025 "Böblinger Mechthild" - 2025-12-20 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Comedy Festival 2025 "Böblinger Mechthild" - 2025-12-20 19:00:00 Outlook iCalendar - Comedy Festival 2025 "Böblinger Mechthild" - 2025-12-20 19:00:00 ical

Tags