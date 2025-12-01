Comedy Festival 2025 "Böblinger Mechthild"

Das Böblinger Comedy Festival 2025 verspricht einen unvergesslichen Abend voller Humor, Satire und erstklassiger Unterhaltung! Ein absolutes Muss für alle, die gerne lachen und einen besonderen Abend erleben möchten.

🎤 Moderation & Künstler:

Dieses Jahr führt Thomas Schreckenberger, ehemaliger Gewinner der Böblinger Mechthild von 2007, mit seinem scharfsinnigen Humor als Moderator durch den Abend.

✨ Und wer kommt noch?

Showband: Sistergold, das Frauen-Saxophonquartett garantiert Ladypower und Entertainment

Stefan Waghubinger: Meister des österreichischen Kabaretts!

Andreas Laugsch: “Der Liebesalgorithmus“ feinstes Klavierkabarett

Yasmine & Uwe: atemberaubender Akrobatik mit Musik