Comedy im Garten | OPEN AIR

Sudhaus Tübingen Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen

Das Comedy im Garten Open Air im Sudhaus ist diesmal am 18. Juli auf der Waldbühne im Sudhaus !

Es sei denn es regnet. Dann findet das Ganze als Hallenturnier im großen Saal statt. Deswegen sichert Euch die ersten 450 Tickets so schnell es geht. Danach können wir nur Schönwetterreservierungen entgegennehmen. Denn wie heißt es so schön? Wer zuletzt lacht, lacht am besten, aber wer zuerst lacht, lacht auch sicher. Ansonsten gilt wie immer: Wir halten den Ball flach und hängen die Latte hoch. Wir sehen uns im Stadion!

Info

Sudhaus
Sudhaus Tübingen Hechinger Str. 203, 72072 Tübingen
Theater & Bühne
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