Comedy-Kabarett mit Oma Frieda

Oma Frieda alias Jutta Lindner kommt mit Highlight-Versionen ihrer Programme nach Crailsheim. Die bundesweit bekannte Bühnenoma aus dem Saarland beleuchtet in ihrem reichhaltigen Repertoire die Kuriositäten des Alltags –nicht nur – von Senioren.

Mit Humor und herzerfrischendem Sprachwitz nimmt sie die liebe Verwandtschaft auf die Schippe, lädt zu „Rock am Stock“ in die Seniorendisco, performt als „Gladiator am Rollator“ oder lässt den schrägen Chor der „Grauen Stars“ erschallen. Nach dem Motto „Sind auch die Zähne nimmer echt, wir haben immer noch Biss!“ unterhält sie ihr Publikum äußerst vergnüglich und immer mit einer gehörigen Portion Optimismus.