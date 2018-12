Comedy Krimi Dinner - Testament a la carte

Der berühmte Wissenschaftler Prof. William Chattney ist tot. Bevor jedoch das Testament verlesen werden kann, muss das Leben des Verstorbenen mit Hilfe der Gäste rekonstruiert werden. Eigentlich kein Problem, wäre da nicht Detective Johnson, welcher ermittelt, weil Prof. William Chattney offensichtlich keines natürlichen Todes starb.

Der Minnesängersaal verwandelt sich in das Amtszimmer des Notars und Sie, liebe Gäste, in Williams Chattneys Freunde oder Verwandte. So beginnt das Spektakel schon beim Einlass und endet etwa 3,5 Stunden später.

Kulinarischer Genuss und Unterhaltung, das verspricht ein Abend mit den beiden Schauspielern, die das Publikum gekonnt in die Geschichte mit einbinden. Sie spielen dabei spannend und humorvoll gleich mehrere Charaktere.

Liebe Gäste, als glücklicher Besitzer einer Eintrittskarte, haben Sie die Chance der alleinige Erbe zu sein – ab 18 Uhr erwartet Sie ein prickelnder Aperitif zur Einstimmung, es folgt ein 4-Gänge-Menü in exklusivem Ambiente.

Unser Menü

Seeteufeltournedo auf Gewürzbulgur im Pepperoni-Sud***Aufgeschlagenes Zitronengras-Kokossüppchen mit gebratener Garnele***Lammnüsschen in der Gemüsewiese mit Kartoffelgratin und Zwiebelmarmelade***Feinstes von Valrhona Schokolade mit Passionsfruchtgelee und Erdnussbutter-Eis

Unser vegetarisches Menü(bitte informieren Sie uns nach Kartenkauf, wenn Sie vegetarisch speisen möchten, Tel.: 06222 582-640)

Salat von gebratenen Pfifferlingen mit Nadelbohnen, Cherrytomaten & Rucola***Aufgeschlagenes Maronensüppchen mit Trüffelöl***Kohlrabi mit Steinpilzfüllung auf Trüffelsahne mit gebratenen Fingernudeln und confierten Gemüsen***Feinstes von Valrhona Schokolade mit Passionsfruchtgelee und Erdnussbutter-Eis