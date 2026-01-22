Stand Up Comedy – Open Mic
COMEDY KUZINA ist ein Stand Up Comedy Open Mic, eine offene Bühne für Comedians und Newcomer, um ihre neuen Witze vor Publikum zu testen.
An den drei Abenden werden 4-8 KünstlerInnen Ihr Können und Talent (oder auch nicht :)) präsentieren.
Egal, ob die Witze zünden oder nicht – lachen ist garantiert.
Wo: Intus Kultur Kneipe Stuttgart, Botnang
Wann: DO: 19.02.2026
Weiterer Termin: DO: 19.03.2026
Uhrzeit: Einlass ab 19 Uhr – Beginn 20 Uhr (bis ca. 22 Uhr)
Host des Abends: Panagiota alias Jody