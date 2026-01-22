Stand Up Comedy – Open Mic

COMEDY KUZINA ist ein Stand Up Comedy Open Mic, eine offene Bühne für Comedians und Newcomer, um ihre neuen Witze vor Publikum zu testen.

An den drei Abenden werden 4-8 KünstlerInnen Ihr Können und Talent (oder auch nicht :)) präsentieren.

Egal, ob die Witze zünden oder nicht – lachen ist garantiert.

Wo: Intus Kultur Kneipe Stuttgart, Botnang

Wann: DO: 19.02.2026

Weiterer Termin: DO: 19.03.2026

Uhrzeit: Einlass ab 19 Uhr – Beginn 20 Uhr (bis ca. 22 Uhr)

Host des Abends: Panagiota alias Jody