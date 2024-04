Fear the silence / Death by Dissonance / We changed our name

FEAR THE SILENCE

Aus den Tiefen der Stuttgarter Core-Szene, straight into your face!

FEAR THE SILENCE machen ihrem Namen alle Ehre, denn sie vertreiben mit drückenden Riffs, brachialen Vocals und fiesen Breakdowns sehr erfolgreich jede drohende Stille. Seit dem Release ihrer ersten Single BREATHLESS im Frühjahr 2016, aufgenommen bei Downforce Recordings, sind die fünf hochmotivierten Jungs aus Stuttgart auf dem Weg, der Community mit knackigem Metalcore ordentlich einzuheizen. Im gemeinsamen Projekt mit der eng befreundeten Band WHERE ETERNITY ENDS veröffentlichte FEAR THE SILENCE im Januar 2017 ihre Split-EP ICTUS, ebenfalls bei Donwforce Recordings aufgenommen, bestehend aus sechs energiegeladenen und abwechslungsreichen Songs. FEAR THE SILENCE liefern qualitativ hochwertigen Metalcore, den sie sowohl in ihren Records, als auch live überzeugend darbieten.

DEATH BY DISSONANCE

Getrieben vom Weltschmerz entfesselt Death by Dissonance in Synergie mit dem Publikum ein mitreißendes Ventil. Instrumental reihen sich Blastbeats und Breakdowns an sphärische Passagen, wodurch bewährter Death Metal geschickt in die Moderne transportiert wird. Inhaltlich rechnen tiefschürfende Texte mit dem Zeitgeist ab. Für ihr Debütalbum „Epitaph“ werden Death By Dissonance vom Metal Hammer kurzerhand zu den „Helden von Morgen“ gekürt. Seither bringen sie jede Crowd zum Schwitzen und zwingen auch die letzte Reihe, zum Soundtrack des menschengemachten Untergangs abzugehen.

WE CHANGED OUR NAME

Das sind Tobi (Shouts), Mo (Drums), Stefan (Vox und Bass), Andy (Gitarre), Markus (Gitarre) und Matthias (Gitarre) aus Otzenhausen. We Changed Our Names Musik vereinbart mehrere Genres und ist daher schwierig einer Schublade zuzuordnen. Diese spezielle Mischung aus Pop, Punk, Hardcore und Metal vermischen die Saarländer zu einem einzigartigen Mix, bei dem auch ohne Genrestempel eines sicher ist: Die Musik wird dich bewegen und jedes Publikum in Bewegung bringen.

