Bees made Honey in the Vein Tree / Godzilla in the kitchen

BEES MADE HONEY IN THE VEIN TREE

Bees Made Honey in the Vein Tree sind eine Psychedelic-Doom Band aus Stuttgart. Seit sie sich 2014 gründeten sind die Kontraste zwischen hell und dunkel, laut und leise, schnell und langsam untrennbarer Teil ihrer Musik geworden. Die Kompositionen vereinen brachiale Doom Riffs mit sphärischen Post-und Psychedelic Rock. Darüber wird stark verhallter Gesang gelegt, der die Rolle eines weiteren Instruments einnimmt und der Musik Weite und Ästhetik verleiht, sowie durch die metaphorischen Texte eine visuelle Ebene schafft. Ihr 2017 auf Pink Tank Records erschienenes Debütalbum Medicine vereint mehrere Genres miteinander und liefert dadurch ein abwechslungsreiches Hörerlebnis, welches einer Reise durch die verschiedenen Spielarten des Psychedelic Rocks gleicht. Zwei Jahre später waren die vier Stuttgarter mit ihrem zweiten Album Grandmother (Pink Tank Records) auf Tour, welches mit deutlich härterem Klang, schnelleren Passagen und tiefergestimmten Gitarren überzeugt, aber durch gleichzeitige effektbeladene Gitarren-Soli Räume schafft, in die es sich einzutauchen und verlieren lohnt. Mit "Aion" - das im August 2023 auf Magnetic Eye Records erscheinen wird - streben sie einen expansiveren und vielfältigeren Sound an, der Elemente von Ambient und Field Recording einbezieht, während sie dem Gesang eine prominentere Rolle als auf den vorherigen Alben einräumen.

GODZILLA IN THE KITCHEN

Das Trio aus Gitarrist Eric Patzschke, Bassist Simon Ulm und Drummer Felix Rambach begeisterten bereits 2022 und 2023 auf dem WACKEN OPEN AIR. Fast ein Jahr nach dem Release ihres 2. Albums und anschließender Tour, wird EXODUS erneut in den Fokus gestellt. Die “Future of Mankind Tour 2023” visiert 14 Städte in Deutschland an. Als Nachfolger des eindrucksvollen Debütalbums GODZILLA IN THE KITCHEN präsentiert sich auch EXODUS als authentisches und lebhaftes Instrumentalwerk, welches zum Eintauchen und Genießen einlädt. Beim Metalmagazin “Time for Metal” liest sich das so: Godzilla In The Kitchen spielen Musik, von der ich nicht wusste, dass ich sie in meinem Leben brauche. Musik, die die Fantasie anregt. Musik, die ich selbst gerne spielen würde. Progger und Stoner Rocker dieser Welt vereinigt euch und schließt euch Team Godzilla an. Ihr werdet es nicht bereuen.“ Time for Metal 9/10

Mit einer erfrischenden Mixtur aus melodischer Wiedererkennbarkeit und rhythmischer Komplexität, sorgen Godzilla In The Kitchen in ihren Live Performances für Begeisterung.