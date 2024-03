ATTITUDE ist eine neue Konzertreihe in Stuttgart, bei der aufstrebende Bands aus Liebe zur Livemusik auftreten - nicht wegen Gagen. Sie beweisen, dass sie die richtige Einstellung (=Attitüde, engl. Attitude) und das Herz von echten Musikern haben! Belohnt das, und sorgt dafür, dass Livemusik nicht stirbt! Kommt und feiert - auch wenn ihr die Bands vielleicht noch nicht kennt ... Denn wer weiß? Womöglich entdeckt ihr ja eine neue Lieblingsband!

Während das ATTITUDE1 sich dem Metalcore, 2 dem NuMetal und 3 dem Alternative Rock gewidmet hatte, huldigen wir auf dem ATTITUDE4 dem Melodic Deathmetal! … Und wer könnte dazu besser geeignet sein, als die großartigen MISSION IN BLACK! … Wir sind unendlich dankbar, dass eine Band dieser Größe, auf unserer kleinen Veranstaltung auftreten will! - Damit beweisen sie zweifelsfrei, dass sie eine verdammt gute „attitude“ und echte Metallerherzen haben! … Darum feiert mit uns eine Ausnahmeband und bringt den Club Zentral zum Beben!

MISSION IN BLACK

MISSION IN BLACK ist eine deutsche 5-köpfige Melodic Death Metal Band aus Baden-Württemberg, die bereits seit 2010 aktiv sind. Ihr treibender Sound ist geprägt durch die außergewöhnlich wandlungsfähigen Vocals Ihrer Sängerin. Der MISSION IN BLACK Sound bietet eine explosive Mischung aus Melodic Death und Thrash Metal, welcher zwischen Tradition und Moderne metallische Härte mit epischem Tiefgang vereint! Ihr Debutalbum erschien 2018 bei El Puerto Records, gefolgt von mehreren Musikvideos, und sie spielen seitdem in unveränderter Besetzung eindrucksvoll auf zahlreichen Festivals u.a. 2022 beim „Summer Breeze Festival“… Im Frühjahr 2023 erscheint erwartungsvoll ihr neues Album „Profit Reigns Supreme“, welches von Sebastian „Seeb“ Leevermann produziert wurde (Asphyx, Orden Ogan, Rhapsody of Fire…)!