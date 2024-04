Keine Helden / Rustique / The cake is a lie

KEINE HELDEN

Keine Helden sind ein Post-Hardcore Quartett aus der Schweiz. Seit 9 Jahren verbindet die Musiker eine enge Freundschaft und die Passion der Rockmusik. Auch international war die Band bereits auf Konzerten und spielte bereits auf Bühnen wie dem Z7 und dem Bscene. Sanfte Klänge treffen auf harte Breakdowns, es wird geflüstert, gesungen und gebrüllt. Das Gitarre & Bass Magazin erkor Keine Helden im November 2022 zum Newcomer des Monats.

RUSTIQUE

„Immer weiter geht es bergab, bergauf“! Stetige Bewegung spielt eine zentrale Rolle in den Texten der Stuttgarter Band „RUSTIQUE“. Dabei geht die Reise oft ziellos los und endet bei einem selbst. Eine starke Bildsprache und schonungslos ehrliche Emotionen zeichnen die Lieder von „RUSTIQUE“ aus. Die 2019 gegründete Band besteht aus vier Freunden die aus ganz verschieden musikalischen sozialisationen kommen. Das erklärt auch den musikalischen Mix aus ruhigen, seichten Passagen und brachialen Riffs. „RUSTIQUE“ ist eine laute Band doch scheut nicht davor ruhigen Momenten Raum zu geben. Musikalisch finden sich klassische Post-Hardcore Versatzstücken, Post-Rock Einflüsse wie auch progressivere Momente. Am Ende spielen Emotionen, sowohl textlich als auch musikalisch, eine übergeordnete Rolle. Denn alle Erfahrungen brachten uns hierhin wo wir jetzt sind! „Es war wie es war und ist wie es ist, Punkt“!

THE CAKE IS A LIE

The Cake Is A Lie steht für Musik, die betroffen macht. Angetrieben von harten Klängen dient sie als emotionaler Zufluchtsort. Musik, die rohen Emotionen einen Raum schafft, in dem Gefühle unvermeidlich bleiben und eben gleich gefeiert werden. Es entsteht ein Gefühl von Zugehörigkeit zu Fremden in der Fremde – niemand soll sich auf dieser Reise alleine fühlen. Die Mission? Die Atmosphäre für einen Moment verändern, frei von Urteilen. Willkommen an einem Ort, an dem du ganz du selbst sein kannst.

