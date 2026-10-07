COMEDY MEETS CHARITY

Sechs Comedians sorgen bei dieser Stand-up-Comedy Show für beste Unterhaltung und jede Menge Lacher.

In der besonderen Atmosphäre der Bierfachhandlung hop around the world setzt der Abend zugleich ein Zeichen für mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung im Umgang mit Depressionen. Ein Teil der Ticketerlöse kommt der Deutschen Depressionshilfe und Suizidprävention zugute. Im Eintrittspreis enthalten sind ein Fassbier und Snacks. Weitere Bierspezialitäten aus aller Welt können vor Ort verkostet werden.