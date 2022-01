Comedy mit Heinrich Del Core - (AUSVERKAUFT !!!!)

„GLÜCK g’habt!“ – Hat Heinrich Del Core in der letzten Zeit häufig – und genau das gibt er in seinem neuen Programm zum Besten. Er nimmt uns erneut mit auf eine Reise durch den Alltag, absolut skurril, alltagstauglich und irrwitzig zugleich. In seinem Handgepäck hat er neue, herrlich komische Geschichten, unzählige Lacher und eine Menge an Humor dabei … und seine Schuhe! Seine roten Schuhe!

Der zahlreich preisgekrönte Kabarettist und Comedian überzeugt mit seinem sehr kurzweiligen und pointenreichen Programm.

Bereits gekaufte Tickets be­halten ihre Gültig­keit. Bei Fragen zu erwor­benen Tickets steht Ihnen das Kino Wald­horn in Rotten­burg gerne unter 07472 / 22888 oder per Mail (kino@kinowaldhorn.de) zur Ver­fü­gung.

Diese Veranstaltung findet unter 2G+ statt.

Einlass 19:00 Uhr, Beginn 20:00 Uhr