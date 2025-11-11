Comedy Slam Tübingen

Comedians im Kampf um die Comedy-Krone.

Lachmuskeln trainieren statt Fitnessstudio: Mach dich bereit für einen urkomischen Showdown, wenn Top-Comedians mit Gastgeber Elias Raatz um die Comedy-Krone kämpfen. Fans von Comedy, Kabarett, Satire, Stand-Up, Schabernack und allem, was lustig ist, können sich bald wieder ihre Monatsration Humor abholen: beim Comedy Slam - immer am 2. Dienstag jeden ungeraden Monat. Die in der Show auftretenden Comedians werden vor dem Event auf Instagram vorgestellt.

Gastgeber Elias Raatz präsentiert die ganze Bandbreite des deutschsprachigen Humors – und ihr entscheidet mit, bei welchem Act die Lachmuskeln am stärksten strapaziert wurden und wer am Schluss mit der begehrten Comedy-Krone ausgezeichnet wird. Stand-Up Comedy und mehr en masse. Hauptsache lustig, aber über der Gürtellinie: Lachen und Spaß für alle!