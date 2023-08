Comedy Slam Tübingen #3

Humor rettet die Welt! Deswegen ist es manchmal viel wichtiger, die Lachmuskeln zu trainieren, als dem Fitnessstudio einen Besuch abzustatten. Fans von Kabarett, Comedy und allem, was den Menschen zum Lachen bringt, können sich bald wieder ihre Monatsration Humor abholen: beim COMEDY SLAM.

WAS IST COMEDY SLAM?

Gastgeber und Showmaster Elias Raatz lädt Sie sich, sich vom Lustigsten aus zwei Welten begeistern zu lassen: die besten Gags und pointiertesten Anekdoten bekannter Stand-Up Comedians treffen auf humorvoll-kabarettistische Texte preisgekrönter Poetry Slammer. Lernen Sie an einem Abend die ganze Bandbreite des deutschsprachigen Humors kennen – und entscheiden am Ende mit: Wer wird den Comedy Slam als Sieger verlassen? Wann waren die Lachkrämpfe am intensivsten?

Erleben Sie eine unterhaltsame Show für alle, die gerne mal wieder lachen wollen: beim Comedy Slam - oder bei einem unserer weiteren Formate in Tübingen: alle Infos gibt es jederzeit im Web und auf Insta bei @slam_tuebingen. Ein Event des Dichterwettstreit deluxe.