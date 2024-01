Die nächste Weinprobe im Rahmen unserer Jahresweinproben-Serie findet im Winter statt und hält für Sie ein lustiges Programm bereit:

Das Theater „Fleckabutzer“ wird zu Gast sein und Sie zwischen den Weinproben mit Sketchen, Comedy und Witz bestens unterhalten.

Wenn Sie eine kleine oder größere Gruppe, alleine oder mit dem Partner mal wieder herzhaft lachen und dazu unsere Marbacher Weine in geselliger Atmospähre (noch besser) kennenlernen möchten, dann ist diese Weinprobe eine schöne, lustige und leckere Gelegenheit.

Wir stellen Ihnen 5 unserer feinsten Weine – passend zur Jahreszeit vor. Vorab servieren wir Ihnen einen Aperitif.

Sie erhalten interessante Informationen zu den erlesenen Tropfen aus unterschiedlichen Rebsorten und Anbaugebieten und auch Tipps zur Auswahl und Kombination der Weine mit verschiedenen Speisen.

Ein reichhaltiges schwäbisches Vesper/ Ein leckeres Abendessen, Mineralwasser und frisches Brot ist dabei.

Tickets zu 43,- Euro gibt es unter https://www.weingaertner-marbach.de/produkt/ticket-unsere-comedy-weinprobe-09-februar-2024/ Anmelden können Sie sich auch gerne telefonisch unter 07144 / 6419 oder gerne persönlich bei uns in der Vinothek.

Wir begrüßen Sie dann zur Weinprobe ab 19:00 Uhr bei uns in der WG in der Affalterbacher Str. 65 in Marbach.

Die Weinprobe startet um 19:30 Uhr.