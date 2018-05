Comic Con Germany - Comicfieber in Stuttgart

Schon zum dritten Mal findet in Stuttgart die Comic Con Germany statt, der Sammelpunkt für Comic- und Filmfans, Gamer, Kreative und natürlich Cosplayer. Im Rahmen der Con können viele tolle Filmrequisiten und sonstige Ausstellungsstücke bewundert werden. Darüber hinaus bieten wieder viele Händler und Verlage ihre Neuerscheinungen und spezielle Messeprodukte an. Im Cosplay Kingdom können außerdem die beeindruckendsten und mit viel Liebe zum Detail hergestellten Kostüme der Messe bestaunt und fotografiert werden Auch an Stars herrscht kein Mangel. Neben den beiden »Game of Thrones«-Mimen Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) und Pilou Asbæk (Euron Graufreud) werden unter anderem auch Robert Maschio (Todd in »Scrubs«), Marina Sirtis (Counselor Deanna Troi in »Star Trek«) und, als besonderes Highlight, Chuck Norris da sein. wol

Comic Con Germany

Sa. 30. Juni - So. 1. Juli, Landesmesse, Stuttgart

www.comiccon.de