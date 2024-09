Comic und Gesellschaft. Wie Graphic Novels und Comics Politik kommentieren

Comics, Graphic Novels und Karikaturen – regelmäßig geraten sie in die Kritik, immer wieder sind Zeichner/innen politisch angeeckt oder haben sich mit ihren Arbeiten in gesellschaftliche Debatten eingemischt. Davon erzählt das aktuelle Buch des Comic-Experten Jonas Engelmann „Nach Strich und Rahmen. Politische Interventionen in Comics“.

Anhand vieler historischer und aktueller Beispiele spricht der Autor in der Stadtbibliothek Reutlingen von der politischen Kraft von Comics und Graphic Novels, über ihre Rolle in feministischen Kämpfen, Krieg und Diktatur, im Umgang mit Behinderung und Krankheit und über ihren Beitrag zu freiheitlichem und demokratischem Denken.

Jonas Engelmann ist Literaturwissenschaftler und freier Journalist. Er hat über Gesellschaftsbilder im Comic promoviert, arbeitet als Verleger und Lektor im Ventil Verlag, in der politischen Erwachsenenbildung und gibt das Magazin »testcard« mit heraus.

Gefördert im Rahmen des „Literatursommers 2024“ der Baden-Württemberg Stiftung