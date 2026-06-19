Comic-Workshop: Stein auf Stein

Staatsgalerie Stuttgart Konrad-Adenauer-Straße 30-32, 70173 Stuttgart

Habt ihr schon mal gehört, dass Steine Geschichten erzählen können? Gemeinsam gehen wir auf Entdeckungstour durch die Staatsgalerie und lernen spannende Skulpturen und Kunstwerke aus Stein kennen. Im Anschluss werden wir selbst zu Künstlerinnen und Künstlern: Wir erfinden eigene Stein- Charaktere – vielleicht einen frechen Fels, einen kreativen Kiesel oder einen geheimnisvollen Granit – und geben unseren Steinen Superkräfte! Sie erleben wilde Abenteuer und Geschichten, die wir in einem eigenen Comic aufs Papier bringen.

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Staatsgalerie Stuttgart Konrad-Adenauer-Straße 30-32, 70173 Stuttgart
Kinder & Familie
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