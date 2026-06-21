Der Comics und Bier Talk aus Stuttgart

Seit rund 8 Jahren palavert das „Comicianische Quartett“ um Moderator Steffen Volkmer über Comics und Biere. Die Montags-Latenight-Show hat inzwischen Kultfaktor und eine eingeschworene Fangemeinde.

Mit nerdigem Wissen und Witz stellen die Talker:innen vier ausgewählte Comics vor und diskutieren deren Inhalt. Sie begeben sich tief in die bunten Welten der sogenannten 9. Kunst und streifen dabei weite Bereiche von Literatur, Kunst und Popkultur.

Zwischen den Comic-Vorstellungen werden Bier-Verkostungen eingelegt. Und bei den „Comics & Bier”- Shows kann, darf und soll das Publikum mitverkosten! Die Biere des Abends werden als Tastingpaket angeboten. Mitzutrinken ist dabei kein Muss – wer dem Gerstensaft lieber fernbleiben mag, kann sich an anderen Getränken laben und wird die Gespräche über die Braukostbarkeiten dennoch interessant und unterhaltsam finden. Doch es lohnt sich, die Biere zu verkosten, denn zur Show gehören stets Brauschätze, die alles andere als gewöhnlich sind, von Brauereien, deren flüssiges Gold man hier nur selten findet.

Auch eine musikalische Umrahmung des Abends wird geboten – es wird also eine Show für alle Sinne!