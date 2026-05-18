COMMIT BASE

CLUBTOPIA 2026 – Junges Theaterfestival

JES Junges Ensemble Stuttgart Eberhardstraße 61a, 70173 Stuttgart

Commit Base ist ein ungewöhnliches Camp, indem junge Menschen mit dem Thema Verantwortung konfrontiert werden – für sich selbst, für andere und vielleicht sogar für die Welt… Manche sind freiwillig da, andere, weil sie geschickt wurden. Zwischen Camp-Alltag und Aufgaben geraten die Teilnehmenden an ihre Grenzen. Was bedeutet Verantwortung wirklich? Kann man sie abgeben, teilen, verweigern?

Das Camp wird zu einem Experiment, in dem alle herausfinden müssen, wofür sie einstehen – und was man lieber loslassen möchte.

Info

JES Ensemble Stuttgart
JES Junges Ensemble Stuttgart Eberhardstraße 61a, 70173 Stuttgart
Theater & Bühne
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