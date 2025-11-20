Community Event #17

bis

IPAI SPACES Im Zukunftspark 11/13, 74076 Heilbronn

Liebe KI-Enthusiasten und -Expertinnen, wir laden euch herzlich ein, am 17. Community Event des KI Salons teilzunehmen.

Was erwartet euch?

Treffe die KI-Community bei unserem nächsten KI Salon Event im IPAI SPACES! 

Für wen ist dieses Event? Das Event ist für jede/n der/die sich für KI interessiert. Egal ob Interessiert/e, Experte, Bürger, Laie. Wir freuen uns über jeden.

Zur besseren Planung bitten wir um kostenlose Anmeldung über den angegebenen Link. 

Hier eine Struktur des Events:

Begrüßung und Rückblick: Begrüßung, Vorstellung und ein spannender Rückblick auf die Entwicklungen seit dem letzten Community Event.

Neues aus der KI-Welt: Robert wird uns wieder die aktuellsten Trends und Entwicklungen aus der KI-Welt vorstellen.  

Ausblick KI Salon: Lasst uns gemeinsam einen Blick auf die zukünftigen Events und Themen des KI Salons werfen.

Abschluss und Networking: Um den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen gibt es Snacks, Getränke und die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten zu Netzwerken.

Weitere Infos auf Link zum Event

Freizeit & Erholung
