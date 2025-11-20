Community Event #17

Liebe KI-Enthusiasten und -Expertinnen, wir laden euch herzlich ein, am 17. Community Event des KI Salons teilzunehmen.
Was erwartet euch?
Treffe die KI-Community bei unserem nächsten KI Salon Event im IPAI SPACES!
Für wen ist dieses Event? Das Event ist für jede/n der/die sich für KI interessiert. Egal ob Interessiert/e, Experte, Bürger, Laie. Wir freuen uns über jeden.
Zur besseren Planung bitten wir um kostenlose Anmeldung über den angegebenen Link.
Hier eine Struktur des Events:
Begrüßung und Rückblick: Begrüßung, Vorstellung und ein spannender Rückblick auf die Entwicklungen seit dem letzten Community Event.
Neues aus der KI-Welt: Robert wird uns wieder die aktuellsten Trends und Entwicklungen aus der KI-Welt vorstellen.
Ausblick KI Salon: Lasst uns gemeinsam einen Blick auf die zukünftigen Events und Themen des KI Salons werfen.
Abschluss und Networking: Um den Abend in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen gibt es Snacks, Getränke und die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten zu Netzwerken.
Weitere Infos auf Link zum Event