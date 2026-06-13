Community Night – INNOPORT-Summerclosing mit der Startnetz-Werkstatt

Die Community Night ist das Netzwerktreffen des INNOPORT Reutlingen – für Unternehmer, Gründer, Start-ups und Investoren, die auf echten persönlichen Austausch setzen.

Du bekommst neue Perspektiven und knüpfst Kontakte.

Startnetz Reutlingen ist ein Projekt der Wirtschaftsförderung Reutlingen mit der Zielsetzung, Gründungen, Unternehmen und denjenigen, die auf der Suche nach Perspektiven für die Selbstständigkeit sind, Anregungen, Unterstützung und Netzwerke zu bieten. Die Startnetz-Werkstatt präsentiert unterschiedliche Wissensbausteine rund um Gründung und Unternehmensfestigung und erleichtert den Kontakt zu Expertinnen und Experten, die angepasste weiterführende Unterstützung anbieten können.