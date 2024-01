Morgen;

Nacho Duato Choreografie

A tu vera

Joaquín De Luz Choreografie

White Darkness

Nacho Duato Choreografie

Compañía Nacional de Danza

Er machte den modernen Tanz aus Spanien einst in aller Welt bekannt, war eine Ikone in seinem Land: Zwanzig Jahre lang leitete Nacho Duato die Compañía Nacional de Danza, reihte sie unter die führenden Avantgarde-Kompanien Europas ein. Nun kehrt Duato ausdrucksstark mit einem neuen Stück in seine Heimat zurück, eingeladen von Joaquín De Luz, der die Compañía Nacional de Danza 2019 übernommen hat. Unter Leitung des ehemaligen Starsolisten vom New York City Ballet bleibt sie die führende moderne Ballettkompanie Spaniens.

»Morgen;« ist ein Ballett über die vielen Selbstmorde während der Pandemie. Duato wurde von einem Gedicht der amerikanischen Schriftstellerin Dorothy Parker inspiriert, dessen lakonische letzte Zeile »Dann leb ich halt noch« lautet. Der Strichpunkt im Titel spielt auf eine Tätowierung von Menschen an, die über Suizid nachgedacht oder ihn überlebt haben. Im sehr emotionalen »White Darkness« trauert Duato um den Drogentod seiner Schwester – in einem Wasserfall von unheimlicher Schönheit stürzt weißes Pulver herab und drückt die verzweifelt Suchende zu Boden. Kontrastierend ergänzt wird das Programm um ein helleres Stück von Joaquín De Luz.

