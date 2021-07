× Erweitern Complete Clapton-Tribute Band Complete Clapton-Tribute Band

Entspannter und rhythmischer Bluesrock in Originalbesetzung wie die Band um die Legende Eric Clapton selbst: so spielen und fühlen die neun Musiker der Heilbronner Tribute Band „Complete Clapton“ den musikalischen Geist der Bluesrocklegende. Das Publikum erlebt eine musikalische Zeitreise und eine unverwechselbare Moderation der Band.

Ab dem 24. Juni startet die zweite Auflage der im vergangenen Jahr sehr erfolgreichen Open-Air-Veranstaltungsreihe „Heilbronn ist Kult“ mit einem abwechslungsreiches Programm für alle Generationen und die verschiedensten Interessen und Geschmäcker. Die Veranstaltungen finden an folgenden Spielorten statt: Deutschhof-Innenhof, Inselspitze, Bildungscampus Heilbronn am Europaplatz und erstmals im Freien Kulturzentrum Maschinenfabrik Heilbronn in der Olgastraße.

Tickets sind ab dem 11. Juni unter www.diginights.com/hnistkult erhältlich.

Die Veranstaltungsreihe wird unter Einhaltung der dann gültigen Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt. Entsprechend wird auch die Anzahl der Sitzplätze und somit das verfügbare Kartenkontingent festgelegt.