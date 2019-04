× Erweitern Complete Clapton Complete Clapton

Complete Clapton präsentiert 2019 neben den Songs von Eric Clapton ein Steve Winwood-Special.

Welthits wie Layla, Tears in Heaven, Cocaine, Higher Love, Gimme some lovin und Back in the High Life Again stehen für das großartige musikalische Werk von Eric Clapton und Steve Winwood.Sie waren die Köpfe der Supergroup Blind Faith und haben mit ihrem musikalischen Einfluss das Lebensgefühl einer ganzen Generation geprägt.Bei Complete Clapton stehen 9 Vollblut-Musiker auf der Bühne, die mit ansteckender Spielfreude die legendären Werke zelebrieren.Lassen Sie sich von virtuosen und detailgetreuen Gitarrensoli, einer original Hammond B3 und mehrstimmigen Vocals begeistern.