Inspiriert von seinem Lebenswerk spielt Complete Clapton die größten Hits von Eric Clapton wie Layla, Wonderful Tonight und Tears In Heaven.

Neben den bekannten Welthits präsentiert Complete Clapton 2025 ein neues Programm mit berührenden Blues- und mitreißenden Soul- und Rocksongs, die Eric Clapton in seiner erfolgreichen Karriere gespielt hat.

Die Band um Antonio Boellis und Sabine Stipovic ist mit authentischen Bluesrockgitarren, mehrstimmigem Gesang, einer Hammond Orgel, einem amtlichen Bluespiano und einer groovenden Einheit aus Bass und Schlagzeug besetzt. Songs aus vielen Bandetappen von Clapton mit den Bluesbreakers, Cream und Derek & The Dominos, Yardbirds, Blind Faith mit Steve Winwood, aber auch der jetzigen Clapton-Band präsentieren die Musiker von „Complete Clapton“ nahezu originalgetreu.