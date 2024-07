Complete Claptopn - Tribute Eric Clapton

Complete ClaptonTribute Band – mit faszinierenden Welthits durch den Sommer.

Stettenfels, 8. August 2024 "Tears in Heaven "... in diesem Song verarbeitete Clapton den tragischen Unfalltod seines kleinen Sohnes. Inspiriert von seinem Lebenswerk spielt Complete Clapton die größten Hits von Eric Clapton wie Layla, Wonderful tonight und Tears in heaven. Neben den bekannten Welthits präsentiert Complete Clapton 2024 ein neues Programm mit berührenden Blues- und mitreissenden Soul- und Rocksongs, die Eric Clapton in seiner erfolgreichen Karriere gespielt hat.

Bei Complete Clapton stehen Vollblut-Musiker auf der Bühne, die mit ansteckender Spielfreude die Werke von Eric Clapton in Originalbesetzung zelebrieren. Complete Clapton begeistert mit virtuosen und detailgetreuen Gitarrensoli, dem klassischen Sound einer Hammond-Orgel und mehrstimmigen Vocals, die für Gänsehaut sorgen.