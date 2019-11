Compost Black Label Night w. Mr. Raoul K & Shahrokh Dini

Der Name Compost Records samt dem dazugehörigen Sublabel Compost Black Label sollte eigentlich jedem Liebhaber elektronischer Musik mehr als ein Begriff sein.

Kaum ein Label repräsentiert und prägt den House- Sound so bedingungslos mit all seinen Farben und Facetten. Und das bereits über ein viertel Jahrhundert lang. Ob deep, experimentell oder raw – wenn Compost Recors draufsteht darf man sich auf House-Sound der Champions League freuen. Dies unterstreicht auch der heutige Gast der Compost Black Label Night Mr. Raoul K., der nach mehr als drei Jahren Studioarbeit Ende Oktober sein neues Album „African Paradigm“ auf dem Label veröffentlichen konnte. Schon jetzt laufen seine von Eleganz und Energie geprägten Tracks in nahezu jedem Set von Künstlern wie Solomun oder Trikk auf Heavy Rotation. Dabei sind es vor allem die musikalischen Einflüsse seiner Heimat der Elfenbeinküste, die seinen Sound so unverwechselbar machen. Ein Markenzeichen, dass auch die früheren Releases auf Labels wie Innervisions, Mule Music oder seinem eigenen Label Baobab Music prägten. Kein Wunder, dass der langjähriger House-Spezialist von Compost, Shahrokh Dini diese musikalische Koryphäe zu seiner Compost Black Label Nacht ins Climax eingeladen hat. House at it’s best!

Mr Raoul K (Innervisions / Compost Rec.)

Shahrokh Dini - Compost / Blacklabel (Compost Black Label)