COMPOST BLACK LABEL SESSION w/ Ava Irandoost (Katermukke, Berlin)

Bei den Namen Compost Black Label und Compost Records sollte eigentlich jeder Liebhaber elektronischer Musik genüsslich mit der Zunge schnalzen. Denn kaum ein Label repräsentiert und prägt den House-Sound so bedingungslos mit all seinen Farben und Facetten. Und das bereits über ein viertel Jahrhundert lang. Ob deep, experimentell oder raw – wenn Compost Recors draufsteht darf man sich auf idealistischen House-Sound der Extraklasse freuen. Diesen Anspruch unterstreicht auch der Gast des heutigen Abends, Ava Irandoost. Die aus Teheran stammende Iranerin lebt seit ihrem 18. Lebensjahr in Berlin und konnte sich nicht nur als DJ sondern vor allem als Filmemacherin, Videokünstlerin und Produzentin einen Namen machen. Letzteres konnte die charismatische Wahlberlinerin unter anderem mit Veröffentlichungen auf dem Katermukke Label eindrucksvoll unter Beweis stellen. Kein Wunder, dass der langjähriger House-Spezialist von Compost, Shahrokh Dini diese musikalische Koryphäe zu seiner Compost Black Label Nacht ins Climax eingeladen hat. House at it’s best!