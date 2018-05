Es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe der „Compost Black Label Session“ im Climax! Dieses Mal mit dabei: the one and only DJ T.! In seiner mehr als drei Jahrzehnte andauernden Schaffenszeit hat der DJ und Produzent nicht nur selbst mit seinen Veröffentlichungen Erfolge gefeiert, sondern ist auch für ein paar der wichtigsten Plattformen und Künstlerkarrieren mitverantwortlich.

In Düsseldorf geboren, zog Thomas Koch zusammen mit seiner Familie in den späten Siebzigern nach Frankfurt, wo er sich – infiziert von den Disco-Platten seiner Eltern – erst eine Residency in der legendären Music Hall sicherte, der Stationen wie das Plastik, Dorian Gray und The Box folgten. Um seine Leidenschaft für elektronische Musik mit anderen teilen zu können, gründete er 1989 das Groove Magazine und arbeitete als Autor für die Plattform timesartists.com. Zusammen mit seinem Freund Patrik Dechent eröffnete er 1999 den Club Monza, bevor 2002 ein weiterer Meilenstein seiner Karriere folgte: die Gründung des Labels Get Physical gemeinsam mit weiteren Kollegen. Neben seiner Tätigkeit als DJ, Veranstalter, Journalist, Clubbetreiber, Künstler- und Labelmanager kann der Workaholic außerdem auf eine Reihe beachtenswerter Releases und Remixes zurückblicken. Als Gastgeber fungiert an diesem Abend Shahrokh Dini, der seinerseits ebenfalls ein erstklassiges Set zum Besten geben wird.

