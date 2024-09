Mit KliX³ zum Klima-Held!

Das Projekt KliX³ führt in Zusammenarbeit mit dem Umweltbundesamt und der Universität Freiburg die erste bundesweite Langzeitstudie zur CO2-Bilanz privater Haushalte durch. Erforscht wird, wie klimaneutrales Leben gelingen kann, welche Klimaschutzmaßnahmen typischerweise umgesetzt werden, welche Hindernisse und Erfolge sich in der Alltagspraxis zeigen.

Remseck am Neckar ist als eine von 30 Partnerkommunen beteiligt und ruft die Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an der Studie auf.

Die Teilnehmenden erwartet eine Toolbox zur Erstellung eines persönlichen Klimaplans, einen Leitfaden „Wege zum klimaneutralen Leben“ und optional ein dreiteiliger Onlinekurs mit Raum für Vernetzung und Erfahrungsaustausch. Einmal pro Jahr ermitteln die Teilnehmenden den eigenen CO2-Fußabdruck mit dem Rechner des Umweltbundesamtes.

So wird den Bürgerinnen und Bürgern ein motivierendes Klimaschutz-Paket bereitgestellt. Gleichzeitig trägt Remseck am Neckar damit zum Erkenntnisgewinn im Klimaschutz bei und unterstützt die Forschung.

Wir würden uns freuen, Sie bei der Auftaktveranstaltung zum Projekt begrüßen zu dürfen. Diese findet am Donnerstag, 10. Oktober 2024 von 17:00 bis 19:00 Uhr im Rathaus Remseck, Marktplatz 1, 4. OG (Lounge) statt. Die Anmeldung ist über den QR-Code, per E-Mail an kontakt@klix3.de oder auf der Website www.klix3.de möglich.