Winterkonzert

Werke von Mark Camphouse / Thomas Doss / Jacob de Haan / Satoshi Yagisawa / John Williams / Danny Elfmann / Bert Appermont

Concert Band - das sinfonische Blasorchester der Universität Hohenheim

Leitung: Benedict Schultheiß

Das Konzert beginnt mit der feierlich funkelnden und farbenfrohen „Twin Ports Overture“ von Mark Camphouse, in welcher die Spielfreude des Orchesters auf den Abend einstimmt. Es handelt sich um ein Werk, das die Concert Band beim Deutschen Musikfest 2025 in einem Wertungsspiel präsentieren wird. Ebenso farbenfroh, aber deutlich melancholischer geht es weiter: Das Konzertwerk „The Colors of Tali“ von Thomas Doss vertont das gleichermaßen berührende Gedicht des 13-jährigen israelischen Mädchens Tali Schurk, das unter dem Eindruck der religiösen Konflikte zwischen Palästinensern, Christen und Juden entstanden ist. Den Abschluss des ersten Konzertteils bildet die „Elegy I“ von Jacob de Haan, welche ebenfalls nach einem Gedicht benannt ist: John Donnes „Jealousy“. Von Enttäuschung, Trauer, Bedauern bis hin zu Zorn und Wut – die Eifersucht spielt in diesem bewegenden Konzertstück eine tragende Rolle.

Fulminant stimmt die Fanfare „Flight to the Unknown World“ von Satoshi Yagisawa auf den zweiten Konzertteil ein. Was die „Star Wars Saga“ von John Williams, „Batman“ von Danny Elfmann und „Adele in Symphony“ von Bert Appermont gemeinsam haben, erfahren Sie bei Ihrem Besuch. So viel sei schon verraten: Es wird heldenhaft und ein spektakuläres Klangerlebnis!