Concert Band Hohenheim: "Sinfonie der Lieder"

Unter der Leitung von Benedict Schultheiß präsentiert das Orchester einen Abend unter dem Motto „Sinfonie der Lieder“. Eröffnet wird das Konzert mit der Ouvertüre zu Leonard Bernsteins Operette „Candide“. Es folgen die „English Folk Song Suite“ von Ralph Vaughan Williams und ein Arrangement des Kunstliedes „Allerseelen“ von Richard Strauss. Der erste Konzertteil schließt mit dem fulminanten Werk „Hymn to the Sun with the Beat of Mother Earth“ des japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa.

Hauptwerk des zweiten Konzertteils ist die Sinfonie Nr. 4 „Sinfonie der Lieder“ des großen niederländischen Blasorchester-Komponisten Johan de Meij. Dieses selten gespielte Werk basiert unter anderem auf den Kindertotenliedern von Friedrich Rückert, die bereits Gustav Mahler als Inspiration für einen seiner Liederzyklen nutzte.

Die Concert Band teilt hierbei die Bühne mit der Solo-Sopranistin Valerie Pfannkuch und dem Kinder- und Jugendchor der FILUM Musikschule Filderstadt.