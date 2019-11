Concert cancelled - It’s Party

Wo in the suburbs draufsteht, finden seit 2018 kulturlandschaftsbereichernde Live-Konzerte in Esslingen statt. An jenem Abend laden die Programmmachenden alle Interessierten ein, um ein gelungenes Konzertjahr 2019 zu feiern. Zum Jahresabschluss sorgt die Veranstaltungsgruppe höchstselbst für den passenden musikalischen Rahmen. So bringen wechselnde DJs aus dem In-the-suburbs-Kollektiv ihre jeweiligen musikalischen Highlights auf die Plattenteller. Die gut gekühlten Getränke genießt man demnach wohl zu Klängen von Indie-Alternative-Elektro-Neo-Folk-Suprise-Pop. Genau weiß das keiner. Sicher ist nur: Wer die besondere Atmosphäre bei in the suburbs-Konzerten kennt und schätzt, wird auch hier einen äußert angenehmen Abend erleben