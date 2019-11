Concert Jazzband Alex Bühl

Das alljährliche Konzert der Concert Jazz Band ist ein absolutes Highlight und ein Muss für jeden Stuttgarter Bigband Fan. Die Musiker, die Alex Bühl wieder mal aus ganz Deutschland zusammen gerufen hat, gehören zum Besten was die deutsche Jazzszene zu bieten hat.

Vom ersten Ton an spielen sie die Arrangements und Kompositionen des Bandleaders mit so viel Energie und Spielfreude, dass der Funke sofort auf das Publikum überspringt. Immer swingend, immer tief verwurzelt in der Jazztradition erwartet Sie ein Konzertabend der Extraklasse.