Concert.O!

Erleben Sie die Magie der jungen Klassik in einem Ambiente von zeitloser Schönheit! Tauchen Sie ein in die majestätische Atmosphäre der barocken Orangerie in Ansbach und lassen Sie sich von den Klängen talentierter Musiker verzaubern.

Genießen Sie einzigartige Konzertmomente, in denen die Meisterwerke vergangener Epochen auf moderne Interpretationen treffen. Erleben Sie Musikgeschichte neu - inmitten prächtiger Architektur und inspirierender Klänge. Willkommen zu einem unvergesslichen Abend voller Harmonie und Eleganz.

Optionales Highlight zuvor: Individuelle Themenkarte zum Konzert im Restaurant. Tischreservierungen ab 17:30 Uhr möglich.