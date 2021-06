Johnny Trouble

Du machst nur Ärger!!! Als Kind hörte Johnny das so oft, dass es schlussendlich sein Künstlername wurde. Mit 13 Jahren gründete er seine erste Band und wage die ersten Gehversuche auf der Bühne.

Ein wilder Ritt durch Punk, Rock und Blues brachte ihn zu seiner aktuellen Besetzung: Giorgio am Kontrabass, Heinz an der elektrischen Gitarre und Pistolero Pepe am Schlagzeug.

Seit 2007 spielt er eine Mischung aus Country, American Folg und Rock N Roll. Den Punkt und den Blues hat er dabei nicht verloren. Man findet ihn in seinen Texten, denn Johnny schreibt seine Songs gerne selbst und hat mittlerweile neuen Alben aufgenommen.

Songs wie „Big Black Train“ und „Tornado Warning“ brachen ihn und seine Band von Deutschland über die Schweiz nach Amerika in die weite Welt. Natürlich hat er auch ein paar Coversongs in seinem Programm die er über die Jahre gelernt hat.