Concerto Stadtkapelle

Solist: Maximilian Sutter – Trompete

Leitung: Stadtmusikdirektor Marc Lange

Alexander Arutjunjan: Konzert für Trompete

Und weitere Werke für sinfonisches Blasorchester

Seit seinem Erfolg als Halbfinalist beim Deutschen Musikwettbewerb 2016 in Bonn ist Maximilian Sutter Stipendiat des Deutschen Musikrats, woraufhin er in die Bundesauswahl Junger Künstler aufgenommen wurde. Sein Solodebüt gab er mit der Staatsphilharmonie Rheinland.Pfalz unter der Leitung von Karl Heinz Steffens mit Schostakowitschs Konzert für Klavier und Trompete. Wir freuen uns, Ihnen diesen vielversprechenden jungen Solisten in unserer Konzertreihe vorstellen zu dürfen.

Mit der Stadtkapelle Kirchheim hat er zudem eines der erfolgreichsten sinfonischen Blasorchester an seiner Seite. Ihre Vorreiterrolle im innovativen Bereich der sinfonischen Blasmusik wird die Stadtkapelle Kirchheim beim „Concerto“ 2020 erneut unter Beweis stellen und mit einem anspruchsvollen Programm aufwarten. Dirigent Marc Lange absolvierte an der Musikhochschule Basel bei Prof. Felix Hauswirth sein Kapellmeisterstudium und schloss im Fach Dirigieren mit Auszeichnung ab. Seit 2006 ist er Dozent an der Bläserakademie in Staufen für das Fach Dirigieren. Im Jahr 2003 rief er die Bläserphilharmonie Heilbronn ins Leben. Seit April 2012 hat Marc Lange die künstlerische Gesamtleitung der Stadtkapelle Kirchheim unter Teck übernommen.