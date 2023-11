Conclusion of an age / Stop inside / Downfall Horizon

Seit ihrem Debut 2017 hat Conclusion Of An Age mehrfach gezeigt, dass sie aus der Reihe gewöhnlicher Newcomer Bands stechen.

So haben sie nicht nur den Metal Hammer Newcomer Contest 2016 gewonnen, sondern auch auf größeren Festivals, wie dem Taubertal Festival 2018, das Publikum mit ihrer energiegeladenen Show in den Bann ziehen können. Seitdem haben sie an neuen Songs sowie einem neuen ‘Conclusion Of An Age’ gearbeitet. Gegipfelt hat dies in dem Release der EP ‚Empire Of Clouds‘ im November 2021. Für die darauf veröffentlichten Singles und ihrem neuen Stil haben sie bereits enormen Zuspruch bekommen.

“Wir alle lieben was wir tun. Wir lieben es Musik zu machen und bei Live Konzerten diese Begeisterung mit dem Publikum zu teilen. Deshalb werden wir weiterhin alles geben, um Musik machen zu können. Das Feedback, das wir bereits erhalten haben, ist jedenfalls überwältigend und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.” - Julian Kaiser