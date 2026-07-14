Confringo Klavierquartett

Die vier jungen Musiker des Confringo Klavierquartetts stammen aus Deutschland und Serbien und begegneten sich während ihres Studiums in Berlin und Hannover.

Neben den großen Werken der Klassik und Romantik verbindet das Quartett das Interesse an der zeitgenössischen Musik.

Die Musiker wurden individuell mit zahlreichen Preisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet und haben bei prominenten Pädagogen wie Ulf Wallin, Jens Peter Maintz, Tabea Zimmermann und Bernd Götzke studiert. 2024 wurde das Quartett mit dem Hans Gál-Preis ausgezeichnet, der jährlich von der Villa Musica Rheinland-Pfalz und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz an ein internationales Nachwuchsensemble verliehen wird. Als Stipendiaten des Deutschen Musikwettbewerbs 2024 werden sie in der Saison 25/26 deutschlandweit Konzerte im Rahmen der Konzertförderung Deutschen Musikwettbewerb gestalten.