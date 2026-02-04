Confusion serviert einen prickelnden Jazz Rock Fusion Cocktail, komponiert aus selbst arrangierten Coversongs und unverwechselbaren Eigenkompositionen.

Neben eingängigen Motiven, fetzigen Grooves und gefühlvollen Balladen, verleihen mitreißende Soli dem Cocktail seine besondere Note. Confusion ist handmade Fusion Jazz aus BaWü und der Schweiz - geschüttelt nicht gerührt.

Peter Frank -Bass, Pit Reiff - Drums, Markus Tomaschewski - Keys, Peter Winniger - Sax, Daniel Zenker - Guitar