„Conni – Das Musical!“: Die Mitmach-Musicalproduktion!

Live auf Tour!

Ab 3 Jahren.

Das Cocomico-Musical „Conni – Das Musical!“ geht auf große Tournee!

Conni hat Geburtstag, und da hat sie so einiges vor: Spielen, toben, tanzen, singen, mit ihren

Freunden die weltbeste Schokotorte „Conni-Super-Selber-Spezial!“ backen, und mit ihrem Teddy

und ihrem lieben Kater Mau kuscheln ... und dann ist Conni: Endlich groß! Groß genug, um

endlich auch in die Schule zu kommen. Connis Eltern und Connis beste Freunde stehen ihr zur

Seite und sind schon ganz aufgeregt. An Connis Geburtstag wird bestimmt alles klappen, und der

super tollen Geburtstagsfete steht nichts im Wege. Oder...?

Für Conni, ihre Familie, ihre Freunde und all ihre kleinen und großen Zuschauer wird es in diesem

Musical-Geburtstags-Abenteuer nie langweilig. Es ist immer etwas los, und Conni hat viel Rückhalt

durch all ihre vielen Zuschauer, von ihren Freunden auf der Bühne und im Publikum, von Mama

und Papa Klawitter, und auch von ihrem Teddy und ihrem geliebten Kater Mau!

Frei nach dem Motto „Was Conni kann – das könnt ihr auch!“ werden die Musicalbesucher zum

Teil der Inszenierung und können Conni und ihren Freunden helfen, Connis Musical-Geburtstag

zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.

Heraus kommt ein Musicalspaß für Jung und Alt, zum Mitmachen, Mitlachen und Miterleben, mit

vielen tollen Songs und ganz viel Charme! Und das Musical bringt die kleinen und großen

Zuschauer wirklich in Bewegung!

„Conni - Das Musical“: einzigartig und besonders, exklusiv vom Cocomico Theater, durchgeführt

von Kammeroper Köln, auf großer Tournee!

Conni zählt zu den beliebtesten Kinderbuchfiguren und begeistert seit über drei Jahrzehnten

Kinder ab drei Jahren. Für ihre jungen Leser*innen ist Conni eine Art „beste Freundin“, die genau

wie sie die verschiedensten Situationen des Alltags meistert. Weit über zweihundert verschiedene

Conni-Bücher sind in den vergangenen vielen Jahren erschienen. Conni ist zudem ein

Dauerbrenner im Fernsehen und auch im Kino!

Die Cocomico-Conni-Musicals begeisterten weit über 800.000 kleine und große Besucher! Die

Presse jubelt: „Großes Theater für kleine Leute!“ - „Riesenapplaus von begeisterten Kids!“

Dauer: ca. 100 Minuten inkl. Pause