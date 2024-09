Conny & Die Sonntagsfahrer "Musik liegt in der Luft"

Conny und die Sonntagsfahrer kommen nach den restlos ausverkauften Gastspielen der vergangenen Jahre heuer gleich an zwei Abenden zu uns nach Wehlmäusel.

Die vierköpfige Musikgruppe hat ein eigenes Drehbuch für einen wunderbaren Fernsehabend geschrieben. Lassen Sie sich verzaubern und überraschen, wenn "Die Liebe ist ein seltsames Spiel", "Mit 17 hat man noch Träume", die "Capri Fischer " oder andere große Hits dieser Zeit ihre Herzen höher schlagen lassen. "Musik liegt in der Luft" ist ein wunderbares Erlebnis für Jung und Alt. Die Show ist eine Hommage an eine Zeit, die zwar längst vergangen ist, aber dennoch in unserem Herzen weiterlebt. Sie werden nach diesem Abend mit einem Lächeln im Gesicht und einem Herzen voller Freude nach Hause gehen.

Einlass 18 Uhr/Beginn 20 Uhr