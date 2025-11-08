Conny & die Sonntagsfahrer nehmen in ihrem Programm "Musik liegt in der Luft" das Publikum mit auf eine nostalgische Reise in die Welt des Fernsehens der 50er und 60er Jahre mit.

Die vierköpfige Musikgruppe hat ein eigenes Drehbuch für einen wunderbaren Fernsehabend geschrieben, bei dem Sie unglaublich klingende Nachrichten, skurrile Werbeunterbrechungen, legendären Shows, jede Menge Witz und gute Laune sowie natürlich die großartigen Schlager dieser Zeit erleben dürfen. Egal ob "Die Liebe ist ein seltsames Spiel", "Mit 17 hat man noch Träume", "Capri Fischer", ... die großen Hits von gestern lassen auch heute noch unsere Herzen höher schlagen.