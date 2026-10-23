Es ist 2026 - Therapieplätze sind knapp und Selbsthilfegruppen erleben eine Renaissance. Auch an CONNY & Liser ist das nicht vorbeigegangen, die kurzerhand eine Akademie für erweitertes Lernen profeministischer Lebensweisen (kurz: Æ.L.P.H.A) gründen und ihr Kursprogramm im Herbst auf Tour durch ganz Deutschland bringen. Zum ersten Mal sind die beiden auf gemeinsamer Co-Headliner Tour unterwegs und präsentieren eine gemeinsame Show, die sowohl aus Songs beider Künstler*innen, sowie theater-esquer Bits und Einlagen bestehen wird, in denen die beiden das Setting moderner Männlichkeits- Workshops aufgreifen, thematisieren, problematisieren und satirisch aufarbeiten. Sowohl CONNY als auch Liser sind für ihre feministische Haltung und Männlichkeitskritik bekannt, sodass die Fans sich auf ein ganz besonders politisches Konzerterlebnis freuen können. Auch neue Musik wird es geben - im Sommer steht nach FÜHLE!!! (2024) endlich ein neues Liser-Album in den Startlöchern und auch CONNY wird bis zur Tour neue Musik veröffentlichen.