Dreamboy 4ever Tour

Einer der lyrisch und inhaltlich stärksten Deutschrap-Newcomer: Geschlechterrollen, Feminismus, kritische Männlichkeit - bisher hat kein cis-männlicher Rapper gewagt, ein so umfangreiches Werk zu diesen Themen vorzustellen. Der Kölner CONNY erzählt mal witzig, mal melancholisch, mal persönlich, mal mit messerscharfem Blick auf gesellschaftliche Ereignisse - aber immer um die Ecke gedacht und mit viel Liebe zur Sprache und leistet mit seiner Musik einen wichtigen Beitrag zum aktuellen feministischen Diskurs.