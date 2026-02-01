Konzert mit dem Akkordeon-Ensemble ConPassione.

ConPassione sind sechs Frauen und ein Schlagzeuger. Leidenschaftlich und charmant, erfrischend und virtuos zelebrieren sie unter der Leitung von Cathrin Rauscher anspruchsvolle Akkordeonmusik.

Voller Elan und mit großen Emotionen entlockt das Ensemble mit seinen Instrumenten den ausgewählten Musikstücken Magie, Poesie und Klangfülle. Bass, Drums und Percussion bieten den rhythmischen Hintergrund. Mit großer Gestaltungskraft - mal leicht und flüssig, mal mit edler Wucht und Leidenschaft - inszeniert ConPassione sein Repertoire.

Das Publikum erwartet ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Konzert.