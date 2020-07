Am 12.September ist das Consortium Felicianum mit der kleinstmöglichen Besetzung für Salonmusik in Flein zu erleben. In kleinen Besetzungen war es im 19. Jahrhundert Mode, sich bekannte und berühmte Stücke großer Orchester in die begrenzten Räulichkeiten des bür­ger­lichen Salons zu holen. Dem spüren wir im Sommerkonzert nach. Mit drei Musikern ist das Ensemble in der Lage, in entsprechenden Arrangements alle notwendigen Stimmen zu Gehör zu bringen. Unter dem Titel „Salut d'Amour“ haben Sie Musik u. a. von Strauss, Lincke, Eberle, Mackeben, Bonatzky oder Kreisler auf dem Notenständer. Mit Dorothee Becker (Violine), Felix M. Schönfeld (Violoncello) und Gunter Wacker (Piano) hören Sie MeisterInnen dieses Faches. Unter Corona-Vorgaben ist es die perfekte Möglichkeit große Musik in kleiner Besetzung live zu genießen.