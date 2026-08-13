Constanze Lindner

Sie hat ein neues Programm gemacht! Viele ihrer irrwitzigen Geschichten, aus ihrem Bestseller Buch, schreien danach auf die Bühne zu kommen.

Und mit ihrem frischen neuen Comedy Bühnenprogramm, Lindners Lebenslust, ist sie jetzt auf Tour. Sie redet, springt, rennt, lacht, liest und wirft mit all der Begeisterung und Frohsinn um sich, so wie man sie kennt! Und wer diese, Show erlebt, merkt auf einmal wie saukomisch Tipps für den Umgang mit sich selbst sein können. Denn in diesem Programm, ist die Welt einer Frau auch für Männer lustig und lehrreich. Die Presse freut sich: „…mit der Wärme, die dieses „Lindner Kraftwerk“ in einer Vorstellung erzeugt, könnte man einen Winter lang heizen.“